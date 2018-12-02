На вокзале в Забайкалье обнаружена утечка серной кислоты

В городе Борзе Забайкальского края обнаружена утечка, предположительно, серной кислоты из железнодорожной цистерны. Об этом 2 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальского линейного управления внутренних дел на транспорте.

«Сегодня утром на станции Борзя из одной из цистерн, в которой по документам перевозится серная кислота, обнаружена течь. Вагон перемещен на запасной путь и оцеплен сотрудниками транспортной полиции. Оцеплен также перрон, где вследствие течи образовалась небольшая лужа. На место из Читы выехали специалисты «Экоспаса», они должны оценить ситуацию», — сообщает ведомство.

Состав двигался со стороны Западно-Сибирской железной дороги в Краснокаменск. Отмечается, что инцидент не повлиял на железнодорожное движение. Груз предназначался для нужд Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО), отметили в управлении внутренних дел.

Приаргунское производственное горно-химическое объединение, созданное в 1968 году, находится в городе Краснокаменск Забайкальского края. Серная кислота — бесцветная, не имеющая запаха маслянистая жидкость, одна из самых едких кислот и опасных реагентов.

В ноябре сообщалось об утечке паров соляной кислоты в промышленной зоне на юго-востоке Франкфурта-на-Майне (ФРГ). Пожарные рекомендовали местным жителям закрыть двери и окна, из-за выброса паров кислоты приостановили движение общественного транспорта в этом районе.