Подведены итоги первого дня саммита G20

Завершился первый день саммита G20. Состоялись как массовые заседания, так и двусторонние переговоры.

Президент России встретился с французским коллегой. Также Владимир Путин успел провести переговоры с лидером Китая и премьером Индии. А перед началом вечернего шоу глава РФ поговорил с опоздавшей на саммит Ангелой Меркель.