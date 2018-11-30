Особая мантия: в Курчатовском институте назвали почетных докторов

В Москве состоялась торжественная церемония присуждения звания почетного доктора НИЦ «Курчатовский институт». В этом году его удостоились президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, ректор МГУ Виктор Садовничий и директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев.

Звание почетного доктора НИЦ «Курчатовский институт» ежегодно присуждается выдающимся ученым, получившим мировое признание. По представлению подразделений исследовательского центра, занимающихся развитием различных научных направлений, кандидатов выбирает ученый совет.

Дипломы, медали и мантии почетных докторов были вручены президентом НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондентом РАН Михаилом Ковальчуком. В ходе церемонии он подчеркнул, что в этом году почетного звания удостоились блестящие ученые, возглавляющие организации, которые тесно сотрудничают с научно-исследовательским институтом.

— Если посмотреть наши научные публикации, то можно заметить, что 30% из них были написаны в соавторстве с учеными РАН. Такой же объём и совместных работ с МГУ им. М.В. Ломоносова и Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне, — отметил Михаил Ковальчук. — Я убежден, что такие показатели являются прямым выражением нашего тесного сотрудничества и взаимной конвергенции российских научных институтов в целом, которая ведет к максимизации результатов нашей общей работы и сулит выдающиеся перспективы.

Церемония прошла в только что отреставрированном Доме ученых имени А.П. Александрова, который был построен в 1950 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Михаил Ковальчук обратил внимание на то, что в годы оттепели именно этот клуб был местом встреч известнейших советских ученых. Кроме того, он служил местом общения «физиков и лириков», являясь не только научной, но и "культурной Меккой".

— В нашем Доме ученых в свое время встречались руководители атомного и космического проектов, а на его сцене выступали такие выдающиеся деятели культуры, как поэты Евгений Евтушенко и Владимир Высоцкий, писатель Александр Солженицын, актеры Олег Ефремов и Олег Табаков, — добавил Михаил Ковальчук. — Я считаю, что сегодня для нас важно следовать традициям общения ученых и культурной элиты того времени. Я очень рад, что нам удалось организовать эту церемонию именно в этом месте.

Первым в мантию почетного доктора НИЦ «Курчатовский институт» на мероприятии облачился президент РАН Александр Сергеев. Поблагодарив за присуждение ему почетного звания, он напомнил собравшимся о подписании соглашения о сотрудничестве между РАН и Курчатовским институтом. Оно состоялось в апреле 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина.

— Я считаю, что активное сотрудничество научных организаций и в целом то внимание, которое сейчас уделяется в России науке и университетскому образованию подтверждает наличие общего понимания того, что дальнейшее развитие страны возможно только на базе современных технологий, — сказал Александр Сергеев.

Глава РАН отметил, что выступление на церемонии стало для него одним из тех редких моментов, когда он имеет возможность говорить не только как организатор науки. Но и как ученый, занимающийся актуальными вопросами развития современной физики.

Научный доклад Александра Сергеева был посвящен его работе по разработке петаваттных лазеров, которые за короткий момент времени способны производить энергию, в 50 раз превышающую совокупную генерацию всех электростанций мира. По его словам, результаты исследования позволят создать генератор, вырабатывающий вещество и антивещество в лабораторных условиях. Это будет огромным достижением как для российской, так и для мировой науки.

Вторым звание почетного доктора НИЦ «Курчатовский институт» получил ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, который в своем выступлении обратил внимание на интенсивность сотрудничества двух организаций в области подготовки научных кадров.

— Благодаря содействию НИЦ «Курчатовский институт» студенты имеют возможность практиковаться на самом современном лабораторном оборудовании. В свою очередь Московский университет является крупным поставщиком кадров для института, многие подразделения которого сейчас возглавляются нашими выпускниками, — отметил ректор.

Научным советом Курчатовского института был отмечен и директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев. По его словам, вхождение в число почетных докторов этой научной организации является честью для любого ученого.

Звания почетного доктора НИЦ «Курчатовский институт» начали присуждать в 2010 году. В разные годы его удостоились генеральный директор Европейского центра ядерных исследований CERN Рольф-Дитер Хойер, председатель Совета директоров немецкого синхротронного центра DESY Хельмут Дош, первый заместитель руководителя администрации президента РФ (в прошлом — руководитель ГК "Росатом") Сергей Кириенко, президент ЦНИИ КМ "Прометей" (1977-2008) Игорь Горынин и другие крупные исследователи и организаторы мировой науки.