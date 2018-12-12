Для обычного человека выборы — это небольшой временной период перед днем голосования и непосредственно сам процесс волеизъявления. Для опытных политиков и партий завершение одной избирательной кампании практически сразу же плавно переходит в начало следующей.

Реальная борьба за голоса избирателей идет постоянно. А то, что видит обыватель в финальной стадии агитации, — лишь вершина айсберга, «подводная часть» которого дает пищу для анализа и прогнозов.

В этом смысле битва за итоги единого дня голосования в 2019 году уже, по сути, началась. По результатам сентябрьских выборов и иных серьезно влияющих на электоральные предпочтения граждан факторов, можно сделать несколько выводов о том, в каких условиях будут проходить эти кампании и к чему готовиться ее участникам.

Нужно сразу оговориться, что в следующем году партиям и кандидатам есть за что бороться. Во-первых, это дополнительные выборы депутатов Госдумы в двух одномандатных округах — в Хабаровском крае и Новгородской области.

Во-вторых, прямые выборы высших должностных лиц, которые пройдут в 16 субъектах России, включая город федерального значения — Санкт-Петербург.

В 13 регионах жителям предстоит избрать новые составы депутатов законодательных органов. В их числе Республика Крым, а также города федерального значения — Москва и Севастополь.

В 21 городе, которые являются административными центрами, в этот день состоятся прямые выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, в трех — голосование определит мэров, а в 13 регионах пройдут массовые муниципальные кампании, по итогам которых будут замещены десятки тысяч мандатов.

Иными словами, пространство для удовлетворения политических амбиций всех желающих предостаточное. Основные баталии, вызывающие информационный резонанс, по понятным причинам грозят развернуться в официальной и Северной столицах.

На фоне итогов Единого дня голосования, можно предположить, что конкурентность предстоящих кампаний повысится. Для оппонентов кандидатов от власти сыграют свою роль и своеобразный психологический эффект от ряда побед, и потенциально возможное увеличение поддержки части региональных элит. В сентябре 2018-го они получили доказательство того, что результаты выборов не предопределены и зависят в первую очередь от предпочтений и настроений граждан.

Для «Единой России» предстоящие избирательные кампании, скорее всего, комфортными не окажутся. Но по объективным причинам четко артикулированный запрос части населения на бо́льшую справедливость и смену социально-экономических приоритетов придется удовлетворить.

Все это требует от «Единой России» пересмотра тактики и стратегии действий, как на федеральном уровне, так и, в первую очередь, в регионах и муниципалитетах. Это касается и повышения субъектности партии, и активизации ее деятельности на местах, и корректировки технологической составляющей. В условиях увеличения активности оппонентов инерционные кампании будут просто неэффективны.

Для уверенной победы в конкурентной борьбе кандидатам в губернаторы сегодня недостаточно пользоваться лишь поддержкой федерального центра и привлекать в регион инвестиции. Нужно уметь выстраивать диалог с людьми, работать с элитами, внимательно следить за каждым сказанным словом. То есть недостаточно быть просто эффективным начальником, возрастает роль навыков публичного политика. И в этом смысле от того, насколько каждый из кандидатов обладает этими компетенциями, во многом зависит и результат следующего единого дня голосования.

Легкой прогулки, наверняка, ни у кого не будет. Но это в какой-то степени и хорошо — реальная конкуренция и выход из зоны комфорта сильных только закаляют.

Автор — политолог

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