В Хакасии прошел второй тур выборов главы республики. В первом туре в сентябре никто из кандидатов, в том числе действующий на тот момент глава республики Зимин, не смог набрать достаточного количества голосов. Затем Зимин не выдержал психологического накала борьбы и выбыл из гонки. Один за другим сняли свои кандидатуры и все остальные участники. К воскресному голосованию остался только один кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Мягко говоря, странная коллизия.

Справедливости ради стоит отметить, что не только при советской власти у нас бывала одна кандидатура в избирательных бюллетенях. Пару раз в 90-х, в пору становления современной избирательной системы, подобный рецидив возникал то здесь, то там на губернаторских выборах. С тех пор утекло много воды и, конечно, наша избирательная система претерпела серьезную модернизацию. Тем не менее жители Хакасии в воскресенье выбирали себе в управленцы одного-единственного кандидата из партии коммунистов. Вторым кандидатом фактически был тот самый «против всех» (в данном случае против одного), что был отменен Государственной думой еще в 2006 году. А теперь в Хакасии таких против всех (то есть против одного) оказалась почти половина избирателей. И это прецедент.

К подобной коллизии наше избирательное законодательство оказалось не готово. Наверное, теперь, независимо от того, как хакасский сюжет будет развиваться, стоит подумать о внесении изменений в Избирательный кодекс. Возможно, будут приняты нормы, когда при безальтернативности выборы вообще не могут проводиться. Ведь это же не выборы, а фарс, представление, сценический бой с собственной тенью.

Накануне голосования в Абакане высадился агитационный десант от КПРФ, в состав которого вошли депутаты Госдумы, члены ЦИК с совещательным голосом от этой партии и активисты-тяжеловесы типа Максима Шевченко. Весь накопленный опыт участия в выборах за последние 25 лет был использован штабистами Коновалова. Притом, что кандидат боролся сам с собой. Но поскольку оппонентов у него нет, то и жаловаться на выборы, кроме некоторых активистов-общественников, некому.

По итогам обработки большинства протоколов Валентин Коновалов набирает немногим более 50% голосов. Этого достаточно, чтобы занять кресло главы Республики Хакасия.

Как станет жить Хакасия при новом руководителе — вопрос. У лидера отделения КПРФ Коновалова нет управленческого опыта. И без того проблемный регион рискует столкнуться с еще большими трудностями. Не исключено, конечно, что Валентин Коновалов сможет наладить управление, вывести Хакасию из глубокого кризиса, поднять уровень и качество жизни жителей на должную высоту. В конце концов проведение выборов ведь было обеспечено должным образом.

Главный урок и вывод из этой затяжной региональной кампании в том, что избирательное законодательство должно обогатиться надежными предохранителями от повторения таких ситуаций. Мы все надеялись, что такой пережиток советского прошлого, как безальтернативные выборы, уже остался в прошлом. А он вдруг вернулся.

Автор — директор Международного института новейших государств

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