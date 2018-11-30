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Ученые объяснили пинки детей в утробе матери

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Специалисты из университетского колледжа Лондона выяснили, зачем дети пинаются в утробе матери. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.

По словам ученых, дети в утробе пинают матку изнутри, познавая границы своего тела. К этому выводу они пришли по итогам наблюдения за 19 новорожденными детьми, которые появились на свет на 31–42-й неделе беременности. Также специалисты анализировали показатели работы мозга младенцев на фазе быстрого сна. Ученые выяснили, что каждый раз, стоило малышу пошевелить рукой или ногой, активизировалось соответствующее полушарие мозга, и чем младше был ребенок, тем интенсивнее работал мозг. Как пишет «Газета.ру», наиболее сильные изменения были зарегистрированы у недоношенных детей, которые должны были находиться еще в утробе.

Британские исследователи полагают, что движения рук и ног плода в последнем триместре беременности способствуют росту участков мозга, связанных с сенсорным восприятием и чувством границ собственного тела. Кроме того, движения дети осуществляли преимущественно во сне, а потому не стоит будить их ради медицинских процедур и других целей.

С учетом полученных данных, по мнению ученых, можно создать оптимальную среду для развития младенцев, в особенности — недоношенных.

24 ноября сообщалось, что ирландские ученые выяснили, что содержащийся в кофе и чае кофеин приводит к уменьшению размера плода у беременных.

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