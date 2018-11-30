Новак сообщил об отсутствии предложений Киева о возобновлении покупок газа

Министерство энергетики России в преддверии зимнего периода не получало от Украины предложений о возобновлении покупок газа у РФ, заявил глава ведомства Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

Киев отказался от закупок газа у Москвы с осени 2015 года. «Изменений в этом плане я не вижу, они продолжают спокойно покупать наш же газ реверсом, но чуть дороже», — отметил российский министр.

По его словам, таким образом, по документам выходит, что Украина закупает газ у других поставщиков, но при этом несет дополнительные расходы.

Украина с 25 ноября 2015 года импортирует газ из Словакии, Венгрии и Польши. В контракте с «Газпромом» ее не устроили цена и условие обязательной предоплаты.