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МИД предупредил о распространении лихорадки Денге в Доминикане

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Фото: Depositphotos
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Лихорадка Денге распространилась в Доминиканской Республике, сообщение об этом опубликовал ситуационно-кризисный центр российского МИД.

«Доминиканская Республика — рост случаев заболевания лихорадкой Денге», — написало ведомство на своей странице в Twitter.

Лихорадку Денге переносят комары Aedes aegypti. Вирусная инфекция проявляется через пять-семь дней после укуса — это высокая температура, сильные головные и мышечные боли. При геморрагической форме летальность составляет около 50%.

27 сентября Ростуризм предупредил россиян о лихорадке Денге в Таиланде. Таиландский минздрав порекомендовал использовать антимоскитные репелленты, а также носить закрывающую руки и ноги одежду.

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