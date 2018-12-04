Глава ЦИК Элла Памфилова вновь напомнила о необходимости создания Избирательного кодекса в период, когда резонанс осенних кампаний уже ослаб. Недавно при Центризбиркоме был сформирован научно-экспертный совет, одна из задач которого — подготовка рекомендаций для разработки Избирательного кодекса. Председатель ЦИК подчеркнула, что «к совершенствованию избирательного процесса» задачи совета будут привязаны примерно на два года. Такие временные рамки позволят заранее определить правила игры примерно за год до очередных выборов в Госдуму. Кроме того, они дадут возможность властям реагировать на долгосрочные вызовы.

Разные подходы к коррекции избирательного законодательства обсуждаются давно, однако итоговую поддержку могут получить возможно не самые популярные варианты. Так или иначе, уже сегодня рассматривается широкий диапазон «рецептов». На 21 декабря запланировано заседание рабочей группы при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства. На ней, вероятно, будут представлены и материалы для обсуждения оптимальной даты Единого дня голосования, и предложения по работе над Избирательным кодексом.

В последнее время острые дискуссии вызывает судьба «муниципального фильтра» на губернаторских выборах. Эксперты обсуждают широкий спектр возможных решений — от его сохранения в нынешнем виде до полной отмены. Предлагаются и варианты смягчения фильтра — как, например, в недавно внесенном законопроекте сенатора Владимира Лукина. Но есть и другие пути развития этого института. Например, переход к дифференцированному муниципальному фильтру, предполагающему более либеральные требования к кандидатам от парламентских партий, а также непарламентских сил в регионах, где они получали более 5% голосов на последних выборах в Госдуму или заксобрание.

На таких кандидатов, например, могут не распространяться требования по охвату территорий при сборе подписей муниципальных депутатов. Можно предоставить дополнительный шанс на участие в губернаторской гонке и политикам, максимально приблизившимся к выполнению требований «фильтра», — допустим, собравших хотя бы три четверти от требуемого количества подписей депутатов местного уровня. Такие кандидаты могли бы получить возможность собрать дополнительное число подписей избирателей и при отсутствии претензий к ним быть допущенными к участию в кампании.

Создание Избирательного кодекса предполагает унификацию не только федерального, но и регионального профильного законодательства, причем, вероятно, в направлении смягчения ряда действующих норм. Сегодня далеко не во всех субъектах принять участие в губернаторских выборах могут кандидаты-самовыдвиженцы. Не исключено, что такая возможность будет им предоставлена уже на основании скорректированного федерального закона.

Проведение безальтернативных губернаторских выборов не лучшим образом влияет на легитимность избирательной системы. Возможно, в случаях, когда участником гонки остался единственный претендент, стоит переносить выборы и запускать заново весь процесс, начиная с регистрации кандидатов.

Можно обсудить целесообразность предоставления льгот наиболее конкурентоспособным непарламентским партиям, сумевшим провести свои списки в некоторые заксобрания или получить более 5% голосов по отдельным регионам на федеральных парламентских выборах. Такие партии могли бы получить право регистрации своих кандидатов без сбора подписей на выборах в тех регионах, где они добились соответствующего уровня поддержки от избирателей. А непарламентские партии, сумевшие провести свои списки в заксобрания нескольких (скажем, трех и более) субъектов РФ, могли бы получить аналогичные преференции в масштабах всей страны.

Периодическая коррекция избирательной системы — обыденная часть политического процесса. Мы видим это на примере многих зарубежных демократий (например, Франции). Такая перезагрузка будет мотивировать как парламентские, так и непарламентские партии тестировать новые технологии и, возможно, менять подходы к кадровой работе. До сих пор оппозиционные партии были более консервативны в этих вопросах, чем находящаяся в процессе постепенной трансформации «Единая Россия» (достаточно вспомнить, как развивалась за прошедшие годы взятая на вооружение партией процедура праймериз).

Изменения в избирательном законодательстве так или иначе станут вызовом для всех партий. В том числе для тех, которые получат дополнительные возможности благодаря этим новациям. Настоящие конкурентные преимущества обретут политические игроки с гибкой тактикой.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций

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