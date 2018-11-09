Инициативы, заявления и реальные действия вновь назначенных врио губернаторов могут повлиять на уровень их поддержки избирателями куда больше, чем агитационно-пропагандистские материалы или формализованные программы. Тем не менее из повестки, которая формируется сейчас командами этих управленцев, складывается, подобно пазлу, масштабная региональная политическая платформа федеральной власти.

Самый заметный блок в заявлениях и инициативах врио губернаторов посвящен широкому спектру проблем здравоохранения. Так, врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов поднял вопрос о доступности лекарственных препаратов и призвал изучить опыт работы государственных аптечных сетей в других регионах. Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел жесткий разговор с региональными чиновниками по поводу проволочек в строительстве объектов здравоохранения в республике. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил руководству Территориального фонда обязательного медстрахования провести совместные проверки центральных районных больниц. Сфера здравоохранения затрагивает очень широкие слои граждан, но в наибольшей степени — людей предпенсионного и пенсионного возраста. Конечно, это один из самых активных сегментов электората, но дело не только в этом. Именно решение подобных проблем традиционно являлось маркером результативности социальной политики государства для «путинского большинства».

Интересный пример региональных инициатив в социальном блоке — предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова предусмотреть выплаты из бюджета города к 75-летию снятия блокады Ленинграда ветеранам-блокадникам, которые переехали жить в другие регионы. Оно демонстрирует: задачи, которые ставят перед собой новые врио губернаторов, нередко выходят за рамки чисто электоральных, если понимать их краткосрочно и буквально. Решение подобных задач работает на усиление федеральной повестки, с которой выступает Владимир Путин.

Важным вектором актуальной региональной повестки становятся инфраструктурные проекты. Например, врио главы Курской области Роман Старовойт предложил объявить 2019 год в регионе Годом дорог, а тот же Александр Беглов обратился к центру с просьбой помочь с реализацией проекта строительства новых станций метро в Петербурге. В глазах граждан тесно связаны с этим содержательным блоком проблемы обновления парка общественного транспорта — тему призвал всерьез рассмотреть врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.

При этом заметная часть инициатив вновь назначенных врио так или иначе связана с достижением большей открытости органов власти и налаживанием диалога с гражданами.

Это лишь немногие из предложений, с которыми врио губернаторов выходят или планируют выйти к гражданам и элите. Реальная повестка региональной власти намного более дифференцирована.

Во-первых, на уровне субъектов идет развитие и адаптация под местные условия положений пенсионной платформы. Задача — сделать максимально мягким переход к новым правилам ее функционирования. Чтобы стать действенным, этот комплекс мер должен затрагивать не только пенсионную систему и лиц пожилого возраста.

Во-вторых, новые врио губернаторов и федеральные власти сейчас работают в очень тесной связке, что делает реализацию важных инициатив куда более оперативной. Показателен переход Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа вскоре после того, как этот вопрос поднял на встрече с президентом Александр Осипов. Это делает более действенной демонстрацию возможностей руководителей регионов влиять на федеральный центр, дополнительно работает на взаимопроникновение федеральной и региональной повестки, что в данном случае укрепляет и авторитет Кремля.

В-третьих, крупные инфраструктурные проекты могут не просто решить значимые проблемы местных жителей и их групп (например, кардинально улучшив ситуацию с транспортной доступностью тех или иных районов). Они также усиливают «эффект присутствия» федеральной власти на местах.

В-четвертых, первые же недели пребывания на своих постах новых врио губернаторов показали: появление в регионе «внешнего» по отношению к региональной элите руководителя усиливает шансы на более жесткий контроль за деятельностью местных чиновников. Так власть перехватывает у оппозиции антикоррупционную повестку — причем в наиболее приближенных к нуждам граждан сферах и именно в тот момент, когда сама оппозиция, переключившись на критику изменений в пенсионной системе, стала уделять теме коррупции меньше внимания.

В-пятых, многие инициативы врио губернаторов тесно пересекаются с направлениями работы, которыми давно занимается «Единая Россия»: от тем городского благоустройства и защиты прав обманутых дольщиков до контроля за реализацией крупных проектов. Очевидно, в контексте расширения диалога с гражданами и подготовки к избирательным кампаниям взаимодействие этих руководителей с правящей партией будет более тесным, чем представляется многим скептикам.

Многие задачи по перезагрузке «путинского большинства» будут решаться в плоскости региональной политики. Недаром столько инициатив президента связаны именно с локальной повесткой: от экологии до инфраструктурного развития.

Автор — политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук

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