Болгария впервые в истории ЕС выдала Китаю подозреваемого в коррупции чиновника

Власти Болгарии впервые в истории Евросоюза (ЕС) выдали Китаю подозреваемого в коррупции чиновника. Им оказался 62-летний Яо Цзиньйи, который состоял на госслужбе в одной из провинций КНР.

Как пишет «РИА Новости», мужчина покинул родину 13 лет назад после того, как был заподозрен в злоупотреблении служебным положением. В октябре текущего года он был арестован по запросу Интерпола.

В начале того же месяца стало известно, что китайские власти заподозрили экс-главу Интерпола, замминистра общественной безопасности страны Мэна Хунвэя, в ряде преступлений, в том числе в коррупции. Мужчина был задержан правоохранительными органами КНР.

Кампания по борьбе с коррупцией началась в Китае с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. Так, с начала 2018 года более 36 тыс. чиновников были наказаны за нарушение так называемых восьми правил поведения для госслужащих, наиболее распространенным была несанкционированная выплата премий.