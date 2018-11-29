Швейцарский истребитель сопроводил самолет Лаврова

Специальный борт летного отряда «Россия» министра иностранных дел Сергея Лаврова сопроводил истребитель швейцарских ВВС до границы с Австрией. Такой жест со стороны Берна является знаком почета, сообщает 29 ноября корреспондент «Известий», находившийся на борту.

Отмечается, что самого Лаврова в тот момент в самолете не было.

Истребитель с изображением тигра на хвосте некоторое время летел слева совсем близко к борту. Убедившись в том, что его заметили, он медленно стал снижаться.

Лавров находился в Женеве на переговорах со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом, а также принимал участие в международной конференции по Афганистану. Оттуда глава российского МИД отправился в Буэнос-Айрес, где 30 ноября стартует саммит G20.