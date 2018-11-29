Экс-вице-губернатора Новгородской области задержали в Петербурге

Бывший первый вице-губернатор Новгородской области Борис Воронцов был задержан в Санкт-Петербурге. Как стало известно «Новгород.ру» из собственных источников, его доставили в Великий Новгород.

Предприниматель Борис Воронцов занимал должность первого вице-губернатора региона с 2008 по 2010 годы, он курировал вопросы экономики и инвестиций.

ООО «Воронцовский фонд» имело отношение к строительству жилого комплекса «Аркажская слобода». Одним из учредителей компании являлся Борис Воронцов.

Экс-заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков приговорен к 5,5 года лишения свободы по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. Соответствующее решение принял 5 октября Советский райсуд Челябинска.