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Косуль пересчитали на Ольхоне в Иркутской области с помощью тепловизоров

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Научный отдел «Заповедного Прибайкалья» уточнил численность косули на острове Ольхон с помощью нового оборудования. Территорию просканировали с помощью тепловизора.

По данным последних лет, численность косуль значительно сократилась, на острове обитало менее десяти особей. Традиционно животных пересчитывали с помощью зимних маршрутных учетов, однако такой способ оказался малоэффективным из-за небольшого количества снега. Сотрудники научного отдела «Заповедного Прибайкалья» решили воспользоваться тепловизором. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Аппаратуру перевозили по острову на автомобиле, дальность действия тепловизора составляет 1,7 км. На таком расстоянии устройство может распознать живых существ купнее мыши. На расстоянии 500 м можно безошибочно определить вид животного. В ходе обследования удалось обнаружить двух косуль, шесть изюбрей, девять зайцев и лисицу.

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