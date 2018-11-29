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В школе Олега Табакова нашли тело воспитателя

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Тело женщины обнаружили в театральном колледже при «Московском театре Олега Табакова», сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 29 ноября. 

Умершая — воспитательница Татьяна Р. 1971 года рождения. По предварительным данным, она скончалась в комнате отдыха от острой сердечной недостаточности.  Женщину обнаружили накануне 28 ноября.

Ранее в июне сообщалось, что набор детей в театральную школу на 2019 учебный год приостановлен. Новый худрук «Табакерки» Владимир Машков объяснил это необходимостью «разобраться во всем, что происходит в колледже», отмечает телеканал «360»

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