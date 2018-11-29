В школе Олега Табакова нашли тело воспитателя

Тело женщины обнаружили в театральном колледже при «Московском театре Олега Табакова», сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 29 ноября.

Умершая — воспитательница Татьяна Р. 1971 года рождения. По предварительным данным, она скончалась в комнате отдыха от острой сердечной недостаточности. Женщину обнаружили накануне 28 ноября.

Ранее в июне сообщалось, что набор детей в театральную школу на 2019 учебный год приостановлен. Новый худрук «Табакерки» Владимир Машков объяснил это необходимостью «разобраться во всем, что происходит в колледже», отмечает телеканал «360».