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Демографическая ситуация в России в 2018 году

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По данным Росстата, общая численность населения России на 1 января 2018 года составляла 146,9 млн человек. Самой многочисленной возрастной группой – 12,8 млн мужчин и женщин – были молодые люди в возрасте от 30 до 34 лет.

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Фото: Росстат

В январе-сентябре 2018 года рождаемость в России снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество умерших, напротив, увеличилось на 0,4%. Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и умерших) за девять месяцев 2018 года достигла 173 тыс. человек (в 2017 году — 106 тыс. человек).

Количество браков, зарегистрированных в январе-сентябре 2018 года составило 758 тыс., что на 8% меньше, чем в прошлом году. Число разводов, напротив, немного выросло — до 452 тыс.

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