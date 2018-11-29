Суд отказался передать Кержакову ребенка на время бракоразводного процесса

Ребенок бывшего футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой на время бракоразводного процесса будет жить с матерью. Соответствующее решение принял Петербургский городской суд в четверг, 29 ноября.

Таким образом, апелляция Кержакова на решение Петроградского районного суда, оставившего ребенка с матерью, была отклонена, передает телеканал «78».

16 ноября адвокат Тюльпановой Александр Добровинский сообщил, что экс-футболист избил его клиентку в швейцарском Цюрихе. Он уточнил, что располагает всеми доказательствами, и этот эпизод будет фигурировать в суде. Как отмечает «Газета.ру», после инцидента спортсмен перевел на счет супруги $4 млн, чтобы загладить вину, но после смерти тестя начал требовать деньги обратно.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков поженились в 2015 году, в апреле 2017 года они стали родителями. Позже СМИ сообщили, что футболист обвинил жену в зависимости от наркотиков и отправил на лечение в Таиланд. По словам Миланы, на протяжении этого времени он не давал ей видеться с ребенком. В 2018 году супруги начали бракоразводный процесс.

Александр Кержаков известен по выступлениям за «Зенит», в котором он провел большую часть карьеры. Также форвард защищал цвета испанской «Севильи», московского «Динамо» и швейцарского «Цюриха». Является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА, Кубка Испании и Кубка России. Завершил карьеру в 2017 году.