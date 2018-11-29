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Путин подписал указ об увековечении памяти Станислава Говорухина

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти кинорежиссера и сопредседателя центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Станислава Говорухина. Об 29 ноября сообщает ТАСС.

«Не могу не вспомнить о человеке, который многое сделал для становления «Общероссийского народного фронта» (ОНФ)», — отметил президент.

По его словам, кинорежиссер был настоящим патриотом, «очень талантливым, если не гениальным человеком», с ярко выраженной гражданской позицией. 

Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет 14 июня. Он скончался после продолжительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительной информации, причиной смерти режиссера стала острая сердечная недостаточность.

Говорухин
Станислав Говорухин в культовом фильме «Асса» Сергея Соловьева, 1987 год
Фото: Global Look Press
Говорухин
Станислав Говорухин вместе с режиссером Никитой Михалковым и сатириком Михаилом Жванецким на теплоходе «Федор Шаляпин», 1988 год
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Говорухин
Станислав Говорухин на премьере собственного фильма «Артистка», 2007 год
Фото: Global Look Press/Viktor Chernov
Говорухин
Станислав Говорухин наблюдает за ходом чемпионата мира по боксу вместе с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, 1991 год
Фото: ТАСС/Игорь Уткин
Говорухин
Станислав Говорухин всегда отличался смелостью характера — в молодости увлекался альпинизмом, всегда самостоятельно выполнял все трюки на площадке, в 1997 году летал на Северный полюс (на фото — режиссер во время экспедиции к полюсу) — на тот момент ему был 61 год
Фото: ТАСС/Роман Денисов
Говорухин
Станислав Говорухин на XVII Московском международном кинофестивале, 1991 год
Фото: ТАСС/Валерий Христофоров
Говорухин
В 2016 году Станислав Говорухин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. На фото — президент России Владимир Путин и режиссер после церемонии награждения в Кремле
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Говорухин
Режиссер фильма «Не хлебом единым» Станислав Говорухин (справа) на съемочной площадке картины
Фото: ТАСС/Кинокомпания «Вертикаль»
Говорухин
С середины 1990-х годов Станислав Говорухин был депутатом Государственной думы РФ, с 2005 года входил в состав партии «Единая Россия»
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Говорухин
Актриса Анна Горшкова, председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин и певица Евгения Малахова (слева направо) на премьере фильма режиссера Валерия Тодоровского «Большой» в Государственном академическом Большом театре России, 2016 год
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Говорухин
Станислав Говорухин на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского «Рай» в кинотеатре «Октябрь», 2017 год
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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