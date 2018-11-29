Путин подписал указ об увековечении памяти Станислава Говорухина

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти кинорежиссера и сопредседателя центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Станислава Говорухина. Об 29 ноября сообщает ТАСС.

«Не могу не вспомнить о человеке, который многое сделал для становления «Общероссийского народного фронта» (ОНФ)», — отметил президент.

По его словам, кинорежиссер был настоящим патриотом, «очень талантливым, если не гениальным человеком», с ярко выраженной гражданской позицией.

Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет 14 июня. Он скончался после продолжительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительной информации, причиной смерти режиссера стала острая сердечная недостаточность.