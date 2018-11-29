Около 60 нарушений нашли в «Ашане» в Ижевске

Во время проверки гипермаркета «Ашан» в Ижевске сотрудники регионального управления Роспотребнадзора нашли 56 нарушений. Большинство касается нарушений санитарного законодательства.

Также установлено, что гипермаркет допускал нарушения при реализации алкогольной продукции, консервов и соков, а рабочие места не соответствовали требованиям законодательства. ИА «Сусанин» уточняет, что проверка проводилась с сентября по ноябрь 2018 года.

По результатам проверки надзорное ведомство заблокировало 11 кг пищевой продукции и более 220 промышленных товаров. Составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.

В октябре из «Ашана» на Люблинской улице в Москве похитили 333 тележки. Сумма ущерба превысила 2 млн рублей.