Прямой эфир

Около 60 нарушений нашли в «Ашане» в Ижевске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время проверки гипермаркета «Ашан» в Ижевске сотрудники регионального управления Роспотребнадзора нашли 56 нарушений. Большинство касается нарушений санитарного законодательства.

Также установлено, что гипермаркет допускал нарушения при реализации алкогольной продукции, консервов и соков, а рабочие места не соответствовали требованиям законодательства. ИА «Сусанин» уточняет, что проверка проводилась с сентября по ноябрь 2018 года.

По результатам проверки надзорное ведомство заблокировало 11 кг пищевой продукции и более 220 промышленных товаров. Составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.

В октябре из «Ашана» на Люблинской улице в Москве похитили 333 тележки. Сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Упавшая с высоты палета с продуктами едва не задела посетителей супермаркета
«Ашан» изъял из продаж пожароопасные бутылки «Святого источника»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017