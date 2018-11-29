Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о второй вспышке вируса Зика в Индии за год и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом ведомство сообщает на своем сайте 29 ноября.

Отмечается, что на данный момент официально зарегистрировано 127 случаев заболевания, 35 из которых приходится на беременных женщин. По информации департамента здравоохранения и благополучия семьи штата Мадхья-Прадеш, в действительности число заболевших в штате во много раз больше.

«Специалисты департамента настаивают на необходимости повышения осведомленности населения Индии о причинах заболевания лихорадкой Зика и путях ее распространения (прежде всего половым путем), что может помочь избежать необратимых последствий», — сообщает ведомство.

Лихорадка Зика — острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом из рода Flavivirus.

21 ноября сообщалось, что за последнюю неделю корью на Украине заболели 1855 человек, что на 10% выше показателей предыдущей недели. Среди заболевших 548 взрослых и 1307 детей. По мнению ведомства, единственный способ остановить вспышку вируса — вакцинация.