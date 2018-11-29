Прямой эфир

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии

0
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор предупредил россиян о второй вспышке вируса Зика в Индии за год и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом ведомство сообщает на своем сайте 29 ноября.

Опасное распространение: в Европе рекордная вспышка кори
В Чите же может повториться история массового заболевания в баптистской общине

Отмечается, что на данный момент официально зарегистрировано 127 случаев заболевания, 35 из которых приходится на беременных женщин. По информации департамента здравоохранения и благополучия семьи штата Мадхья-Прадеш, в действительности число заболевших в штате во много раз больше.

«Специалисты департамента настаивают на необходимости повышения осведомленности населения Индии о причинах заболевания лихорадкой Зика и путях ее распространения (прежде всего половым путем), что может помочь избежать необратимых последствий», — сообщает ведомство.

Лихорадка Зика — острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом из рода Flavivirus.

21 ноября сообщалось, что за последнюю неделю корью на Украине заболели 1855 человек, что на 10% выше показателей предыдущей недели. Среди заболевших 548 взрослых и 1307 детей. По мнению ведомства, единственный способ остановить вспышку вируса — вакцинация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиян предупредили о появлении в Турции комаров — переносчиков вируса Зика
Ученые получили детальное изображение вируса Зика

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017