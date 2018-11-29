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Из учебников по биологии хотят убрать материалы о законе Геккеля

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Координатор Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил убрать из российских учебников по биологии материалы о биогенетическом законе Геккеля. Об этом 28 ноября сообщает RT со ссылкой на официальное обращение министру просвещения Ольге Васильевой.

По его словам, современная наука не признает закон. Он также отметил, что, согласно этому закону, человеческий эмбрион во время развития проходит все стадии эволюции своего вида, и у всех людей на эмбриональной стадии развития, например, имеются некие зачатки жабр и рыбьего хвоста.

В документе Чесноков также уточняет, что это принципиально искажает у школьников понимание развития человека, и обращается с просьбой «организовать на высоком научном уровне обсуждение проблемы несоответствия школьной программы по биологии современным научным фактам».

2 октября сообщалось, что в России появился первый учебник по информационной безопасности. Задача пособия — помочь детям грамотно использовать возможности интернета.

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