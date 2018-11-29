В Приморье разгорелся скандал вокруг незаконного вылова касаток

В Приморье продолжается скандал о незаконном вылове морских животных. Специалисты-океанологи осмотрели 12 пойманных касаток и 90 белух. Генпрокуратура поручила оценить возможность вернуть животных в море. СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту вылова. Большинство китообразных — детеныши, их вылов строго запрещен. К тому же их содержали с нарушением требований ветеринарного закона.