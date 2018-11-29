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Шведское СМИ оценило успехи России в сельском хозяйстве

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Россия экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия, и эта отрасль остается самой быстрорастущей. Об этом написал шведский журнал Lantbrukets Affärstidning.

Издание отмечает, что за последние 20 лет Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых и семян подсолнечника, третьим по величине производителем молока и картофеля и пятым по величине производителем яиц и мяса кур.

Таким образом, страна избавилась от зависимости от импорта, сообщает «РИА Новости».

По мнению авторов статьи, это стало возможным благодаря усилиям государства, целенаправленно инвестировавшего в сельское хозяйство с 2005 года.

26 ноября стало известно, что крупное агрохозяйство с беспилотными тракторами появится в Рязанской области в 2019 году. Техника будет выполнять посадку, обработку и сбор урожая.

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