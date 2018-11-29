В США заявили о необходимости военного присутствия в Арктике

США необходимо нарастить присутствие в Арктике, заявил командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

По его словам, Китай в перспективе будет иметь военное присутствие в регионе, а Россия уже якобы это сделала.

«Китай стремится, а русские уже в Арктике, причем именно с военной точки зрения. Нам надо быть там, чтобы по крайней мере понимать, что нам нужно делать», — цитирует Льюиса RT.

По мнению адмирала, в перспективе Арктика будет пространством, «где будут конкурировать» крупные государства.

Россия неоднократно отвергала обвинения западных политиков в наращивании сил в этом регионе и предостерегала другие государства от подобных действий.

1 октября в ответ на планы Великобритании разместить в регионе 800 пехотинцев и спецназовцев, российское посольство отметило, что это обернется ростом напряженности в Арктике.

Дипломаты подчеркнули, что Россия и другие страны рассматривают арктический регион в качестве «пространства для взаимодействия», где не должно быть потенциала для конфликтов.