Из-за краски для волос у француженки деформировалось лицо

Голова студентки из Франции приобрела форму лампочки из-за аллергии на краску для волос. Как пишет газета Le Parisien, окружность головы девушки увеличилась с 56 до 63 см.

19-летняя Эстель рассказала, что приобрела краску в супермаркете и перед использованием сделала тест на аллергию. Однако тот факт, что реакции следует ждать двое суток, девушка проигнорировала и нанесла краску на волосы спустя 30 минут.

Через пару часов лицо и голова девушки начали отекать. В пункте скорой помощи ей дали таблетки и отпустили домой, однако состояние только ухудшилось.

У Эстель опух язык, а отек головы продолжал увеличиваться.

После госпитализации врачи констатировали аллергическую реакцию на парафенилендиамин (используется при изготовлении красителей). После продолжительного лечения самочувствие девушки улучшилось.

«Я сделала глупость и чуть не умерла, хочу предупредить других: не поступайте, как я», — отметила Эстель.

29 октября сообщалось, что аллергия на антибиотик вызвала у 29-летней француженки Камиль Лажи тяжелые ожоги 90% тела.