В СКР назвали причины деструктивного поведения подростков

Старший помощник председателя СКР, генерал юстиции Игорь Комиссаров в интервью «Известиям» рассказал о причинах самоубийств или их попыток, совершаемых несовершеннолетними.

По его словам, подобные действия вызваны целым комплексом обстоятельств. Это психологическая травма, непонимание со стороны других людей, трудности во взаимоотношениях с близкими и со сверстниками, использование наркотических и психотропных веществ, а также отсутствие занятости.

Травмировать ребенка способна безответная любовь, плохие оценки в школе или насилие в семье, добавил представитель СКР. При этом он отметил, что роль интернета в воздействии на деструктивное поведение подростка сильно преувеличена. По его мнению, «нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету».

«Во многих случаях попытка самоубийства или даже самоубийство носит демонстративный характер. Это последняя возможность ребенка привлечь к себе внимание взрослых, окружающего мира. Это реакция на то, что его не видят и не слышат», — подчеркнул Комиссаров.

Подробнее — в свежем интервью «Известиям», которое будет опубликовано 29 ноября: «Следственный комитет России: «Не надо демонизировать интернет».