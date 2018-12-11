Тихие в Тихом: бригада подлодок защитит дальние берега страны

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) будет развернута бригада подводных лодок проекта 677 «Лада». Это самые бесшумные российские субмарины. Новейшие лодки оснащены анаэробной силовой установкой, позволяющей им много недель находиться под водой. На Тихом океане «Лады» будут прикрывать стратегические ракетоносцы и места их базирования.

Минобороны развернет новую бригаду субмарин на Камчатке, сообщили «Известиям» в военном ведомстве. На ее вооружение поступят новейшие дизель-электрические подводные лодки «Лада». Это первые российские субмарины с анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой. Благодаря этому они не нуждаются в регулярном всплытии для подзарядки аккумуляторов.

История разработки «Лады» была непростой. В начале нынешнего десятилетия командование флота даже планировало отказаться от этих субмарин из-за того, что производители долго не могли довести до ума энергетическую установку. По этой же причине головной корабль серии — «Санкт-Петербург» — был оснащен обычной дизель-электрической системой. Сейчас «Санкт-Петербург» проходит ходовые испытания. Однако в итоге технические проблемы были решены, и второй корабль 677-го проекта — «Кронштадт», спущенный на воду в сентябре, получил уже настоящую анаэробную установку. Всего планируется постройка 12 подводных лодок типа «Лада». Часть из них, как ранее сообщали «Известия», будет нести службу на Северном флоте, а остальные отправятся на постоянное базирование к берегам Камчатки.

Большая автономность подводного плавания — не единственное достоинство «Лады». Эти лодки считаются наименее шумными, они малозаметны для средств радиолокационного обнаружения. Благодаря новейшей сверхчувствительной гидроакустической системе «Лира» они могут обнаруживать цели на гораздо большей дистанции, чем многие другие корабли. Кроме того, эти субмарины способны очень быстро поражать значительное количество целей — за несколько минут они могут выпустить 18 торпед. На флоте эти лодки называют подводными истребителями.

Присутствие лодок 677-го проекта на Тихоокеанском флоте имеет исключительное значение, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— Атомные подводные стратегические ракетоносцы ТОФ, несущие боевое дежурство в разных частях Мирового океана, базируются в Авачинской бухте. Корабли наших, скажем так, зарубежных партнеров пытаются обнаружить их и взять на сопровождение на выходе из бухты, — пояснил он «Известиям». — И нам для развертывания атомных подводных лодок необходимо серьезное прикрытие разными средствами. Одним из самых эффективных должны стать как раз дизель-электрические лодки проекта «Лада».

С советских времен задачи по развертыванию «стратегов» выполняла 182-я бригада подводных лодок, которая базировалась в бухте Бечевинская. Однако в ходе реформ она была расформирована. Вполне возможно, что новое соединение получит тот же номер и место базирования, полагает Дмитрий Болтенков.

Корабли проекта «Лада» гораздо больше подходят для выполнения задач в Тихом океане, чем обычные дизель-электрические подводные лодки, считает председатель Клуба моряков-подводников капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Здесь играют роль и большая автономность плавания «Лады», и ее малая заметность, и дальность действия средств обнаружения. А с работой в ограниченных акваториях Черного и Балтийского морей вполне справляются и субмарины старших поколений.

Помимо защиты своих баз и кораблей, лодки 677-го проекта могут при необходимости выполнять и другие задачи. Среди них — постановка минных заграждений, переброска подразделений спецназначения, охота за важными надводными и подводными целями.