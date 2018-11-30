В ближайшие выходные в России пройдет инклюзивная акция «Музей для всех! — 2018». Уже несколько лет это ежегодное мероприятие объединяет ведущие музейные институции, которые готовят специальные программы, экскурсии, презентации для посетителей с ограниченными возможностями. Подобные инициативы помогают привлечь внимание общества к этой проблеме, заставляют задуматься о том, как сделать наш мир более приспособленным для людей с физическими и ментальными сложностями.

Конечно, предстоит много работы. Но вместе с тем надо признать, что за последние годы в нашей стране (и в музеях в частности) пройден огромный путь в направлении инклюзии. Несмотря на атмосферу взаимного недоверия в сегодняшнем мире, само общество становится более гуманным. Как ни странно, одно не противоречит другому, а существует параллельно. Политики не могут договориться о разоружении, но организации и простые люди по обе стороны океана значительно активнее стали оказывать поддержку нуждающимся. Российские музеи — один из примеров этой тенденции.

Мы не только рассказываем об искусстве, но пытаемся напомнить обществу о важности морального подхода к жизни, высветить проблемы, о которых необходимо знать современному человеку. До недавнего времени в России не задумывались о системной работе с инвалидами. Последние года три мы стараемся наверстать упущенное и максимально широко открыть наши двери для «особых» посетителей.

В начале пути мы еще не понимали, насколько это сложно. Хотя ГМИИ давно работает с такими людьми, это были одиночки, небольшие группы, с которыми наши музейные преподаватели занимались арт-терапией. На самом деле таких людей гораздо больше. Огромный параллельный мир, о котором мы даже не подозреваем, если не хотим про это знать. Человеку с физическими или ментальными проблемами зачастую и в голову не приходило отправиться в музей — у него не было ощущения, что его здесь ждут и готовы к его приходу.

Мы стали учиться. Связались с фондами, которые объединяют людей слабослышащих, слепых, имеющих ментальные особенности... И начали вырабатывать способы, как принимать посетителей, как внести в их жизнь разнообразие, а в итоге сделать мир дружелюбнее. Сейчас мы принимаем больше 20 тыс. таких людей в год.

Традиционно считается, что на Западе отношение к людям с ограниченными возможностями гораздо лучше. Но могу сказать с полной уверенностью, что за последнее время ситуация сильно изменилась. Во многом мы развиваемся активнее, работаем изобретательнее. Может быть, потому, что зашли на эту территорию позже и теперь стараемся наверстать упущенное. Во всяком случае, представители нью-йоркского Metropolitan, лондонского Музея Виктории и Альберта, амстердамского Рейксмузеума, побывав у нас на инклюзивном фестивале, были поражены нашими новыми подходами.

Например, мы разработали и внедрили сенсорную карту, которая рассказывает, какой зал доступен для конкретного человека. Для аутистов — одни залы, для людей с клаустрофобией — другие, для слабовидящих — третьи... Не каждый европейский музей имеет такие карты.

Еще появилась система, помогающая подготовиться к посещению музея. Например, дети, воспитанные в интернатах и имеющие признаки асоциального поведения, никогда не были в музее, и если мы не адаптируем их к тому, что они здесь увидят и услышат, это может стать стрессом, который не позволит ребятам получить удовольствие...

Многие наши коллеги тоже озабочены вопросами инклюзии. В частности, музей современного искусства «Гараж» разработал словарь искусствоведческой терминологии для глухонемых экскурсоводов и посетителей, провел прекрасные выставки, кураторами которых были люди с ограниченными возможностями. Подобные проекты позволяют обществу стать гуманнее.

Приведу пример. В Пушкинском музее есть Клуб юного искусствоведа (КЮИ). Там единовременно обучаются около 4 тыс. ребят. Помимо занятий с педагогами воспитанники задействованы как волонтеры — работают с детьми, у которы есть особенности развития, сопровождают их, помогают им почувствовать себя в музее комфортно. Наши «кюишники» считают, что это их миссия — быть рядом.

В конечном счете, вопрос музейной инклюзии — это не только помощь и внимание к особым посетителям. Это еще и воспитание человека с высокой нравственностью. Именно к этому нас призывает искусство, и именно такую задачу мы ставим перед собой.

Автор — генеральный директор ГМИИ имени А.С. Пушкина

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