Аграрии Волгоградской области получат займы на стартапы

В Волгоградской области появится фонд поддержки стартапов в сельском хозяйстве объемом в 300 млн рублей. Об этом стало известно на заседании профильного комитета регионального парламента.

Аграрии смогут получит займы на реализацию проектов по животноводству, растениеводству и переработке продукции. Кроме того, в бюджете на 2019 год заложены расходы в 550 млн рублей на обводнение Волго-Ахтубинской поймы и 168 млн рублей на мелиорацию. Финансирование АПК в этом году превысило 5 млрд рублей, и этот показатель снижаться не будет, информирует ресурс novostivolgograda.ru.

Республика Коми получит около 14 млн рублей на гранты для развития фермерства в рамках национального проекта «Развитие фермерского движения». Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства республики Наталия Колбасюк. Средства будут распределены в виде грантов, а также пойдут на внесение в неделимый фонд кооперативов.