Более 400 млн рублей направили на поддержку виноградарства на Кубани

В Краснодарском крае на поддержку виноградарства было направлено 420 млн рублей. Таким образом за три года господдержка увеличилась почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.

По данным ведомства, в крае практически завершилась реновация виноградников, раскорчеваны непродуктивные насаждения и заложены новые, востребованные сорта с высокой эффективностью. Площади под виноградники увеличились на 6%, а рост урожайности составил 30%. Всё это позволило повысить валовый сбор почти в 1,5 раза, сообщают «Кубанские новости».

В этом году государственная поддержка виноградарства на Кубани составила порядка 420 млн рублей, в то время как в 2015 году размер субсидий не превзошел 223,1 млн рублей.

В пресс-службе администрации края отметили, что объем налоговых поступлений от отрасли в бюджет края вырос в 1,7 раза и составляет более 5 млрд рублей.

По данным минсельхоза, Краснодарский край вышел на первое место в России по объемам производства вин и шампанского. Так, в 2017 году в крае было разлито 13,6 млн дал вина, что составляет 42% от общероссийского объема, и 3,6 млн дал игристых вин, что соответствует 28% от общероссийского показателя.