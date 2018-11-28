Аппарат для быстрого выявления болезней печени появился в Южно-Сахалинске

В Сахалинском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом появилось новое оборудование, которое позволяется быстро диагностировать болезнь печени. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

С помощью аппарата «Фиброскан» медики могут оценить поражения тканей за 3–5 минут. Для работы с оборудованием обучены четыре врача-инфекциониста, что позволяет им самим наблюдать за динамикой состояния здоровья пациентов. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Как рассказала врач СПИД-центра Людмила Че, «Фиброскан» существенно помогает в работе. В учреждении много пациентов с хроническими вирусными гепатитами, большая группа с жировыми поражениями печени.

По словам врача, ранее для обследования использовался аппарат УЗИ, возможности которого были ограниченны.