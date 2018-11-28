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В Музее Победы легендарную «Катюшу» спели сотни человек

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Фото: Информационный центр Музея Победы
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Самое массовое исполнение песни «Катюша» состоялось в Музее Победы в Москве, к флешмобу в честь юбилея композиции присоединились почти 700 человек.

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Сначала песню, с которой у многих ассоциируется праздник Дня Победы, исполнили участники Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, затем ее подхватили посетители музея.

В мероприятии приняли участие кадеты, родные и близкие военнослужащих, члены общественной организации бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гости Музея Победы.

Впервые «Катюшу» исполнили 28 ноября 1938 года. Автор музыки — Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский.

Во годы Великой Отечественной войны «Катюшами» называли мобильные реактивные минометы БМ-8 и БМ-13. Первый залп из него 14 июля 1941 года дала батарея капитана Ивана Флёрова.

Музей Победы в Москве в дни осенних каникул посетили почти 4 тыс. школьников. Экскурсии, участие в которых приняли 3,7 тыс. школьников, проходили в рамках олимпиады «Музеи.Парки.Усадьбы».

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