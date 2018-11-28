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Прикурившая от Вечного огня школьница предстанет перед судом на Урале

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В Челябинской области будут судить 14-летнюю девочку, осквернившую памятник Великой Отечественной войне в Златоусте. Обвиняемой в вандализме школьнице грозит год исправительных работ или арест на три месяца.

По версии следствия, вечером 24 октября компания подростков пришла на территорию комплекса «Мемориал славы». Две девушки бросили один из венков в Вечный огонь. Они начали фотографироваться на фоне горящего венка, одна из них решила прикурить от него сигарету, передает 1obl.ru

Действия вандалов запечатлела камера видеонаблюдения. В отношении друзей обвиняемой, которым еще не исполнилось 14 лет, приняты меры общественного воздействия, включая отчисление из числа кадетов-спасателей. 

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