Пилоты индонезийского Boeing пытались избежать крушения с момента вылета

Пилоты пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в октябре близ острова Ява, пытались предотвратить падение практически сразу после взлета. Об этом свидетельствуют расшифрованные данные бортового самописца, пишет 28 ноября издание The New York Times.

По информации газеты, нос самолета Boeing 737 Max 8 более 20 раз опускался вниз из-за неправильного считывания информации сенсоров в автоматической системе. Пилоты поднимали нос лайнера снова и снова, пока не потеряли контроль. В итоге борт рухнул в океан со скоростью 724 км/ч через 13 минут после вылета.

Крушение новейшего и самого продаваемого самолета Boeing 737 MAX 8 произошло утром 29 октября, он выполнял рейс Джакарта — Панкалпинанг. На борту находились 189 человек, все они погибли.

Накануне, 28 ноября, стало известно, что неполадки датчиков скорости и высоты у Boeing 737 MAX 8 не были устранены перед вылетом.