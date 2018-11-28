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Неполадки датчиков скорости индонезийского Boeing не были устранены перед полетом

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Фото: TASS/BarcroftMedia
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Неполадки датчиков скорости и высоты разбившегося в Индонезии Boeing 737 MАХ 8 не были устранены, несмотря на жалобы пилотов. Об этом свидетельствуют данные предварительного доклада национального Комитета по обеспечению безопасности на транспорте.

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Эксперты выяснили, что до рокового полета экипаж самолета сообщал о проблемах с показаниями мониторов.

«Сотрудники наземных служб ночью устраняли другие неполадки, однако именно те, что были связаны с датчиком скорости, а также ошибка в передаче данных с одного из датчиков угла атаки не были ликвидированы», –– приводит выдержку из документа агентство Bloomberg.

Издание Seattle Times отмечает, что пилоты несколько раз пытались вернуть контроль над лайнером, который на протяжении полета более 20 раз клонило вниз.

«Летчикам удавалось возвращать нос обратно снова и снова, пока они наконец не потеряли контроль, из-за чего самолет стал падать в океан», — пишет газета со ссылкой на доклад.

При этом непосредственно причина крушения в документе не указывается.

Новейший и самый продаваемый Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился утром 29 октября через 13 минут после вылета из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 189 человек, все они погибли.

Эксперты уже отмечали, что причинами крушения могли стать именно неполадки датчиков скорости и угла атаки.

После этого Федеральное авиационное управление США предупредило о возможных неполадках в работе оборудования у самолетов Boeing 737 MAX.

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