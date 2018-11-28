Жители оспорят включение Звенигорода в состав Одинцово

Одинцово получит статус городского округа. В его состав предлагают включить Звенигород. Жители опасаются, что лишатся возможности принимать участие в решении местных проблем. Оспорить изменения они планируют на публичных слушаниях, запланированных на 28 ноября.

Эксперты полагают, что подобное объединение городских и сельских поселений негативно отразится на гражданах. Нововведение упразднит местное самоуправление в населенных пунктах и приведет к застройке свободных территорий многоэтажными зданиями.

По мнению чиновников, мера позволит сократить расходы за счет уменьшения числа госслужащих.

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