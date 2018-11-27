Прямой эфир

Genesis G90 удивил решеткой радиатора

0
Фото: Genesis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Genesis представил обновленный вариант флагманского седана G90. Презентация автомобиля состоялась в Сеуле. Модель получила совершенно другой дизайн — больше вариантов окраски кузова и новое оснащение.

Внешне обновленный Genesis G90 от «дореформенного» седана можно отличить по большой решетке радиатора в виде щита, новым фарам и стилизованным фонарям. Кроме того, появились новые 19-дюймовые колесные диски с шумопоглощающими вставками.

В список оснащения G90 входит мультимедийная система с 12,3-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link, а также активная система шумоподавления.

Базовая версия обновленного Genesis G90 получила 10 подушек безопасности, систему удержания в полосе с функцией активного подруливания, контроля поперечного трафика при движении задним ходом, предотвращения фронтальных столкновений с возможностью определения велосипедистов и функцию безопасного открытия дверей, предупреждающую о приближении автомобиля.

Как и прежде, Genesis G90 будет оснащаться атмосферными двигателями объемом 3.8 и 5.0-литров, а также 3.3-литровым турбомотором.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017