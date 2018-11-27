Genesis G90 удивил решеткой радиатора

Genesis представил обновленный вариант флагманского седана G90. Презентация автомобиля состоялась в Сеуле. Модель получила совершенно другой дизайн — больше вариантов окраски кузова и новое оснащение.

Внешне обновленный Genesis G90 от «дореформенного» седана можно отличить по большой решетке радиатора в виде щита, новым фарам и стилизованным фонарям. Кроме того, появились новые 19-дюймовые колесные диски с шумопоглощающими вставками.

В список оснащения G90 входит мультимедийная система с 12,3-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link, а также активная система шумоподавления.

Базовая версия обновленного Genesis G90 получила 10 подушек безопасности, систему удержания в полосе с функцией активного подруливания, контроля поперечного трафика при движении задним ходом, предотвращения фронтальных столкновений с возможностью определения велосипедистов и функцию безопасного открытия дверей, предупреждающую о приближении автомобиля.

Как и прежде, Genesis G90 будет оснащаться атмосферными двигателями объемом 3.8 и 5.0-литров, а также 3.3-литровым турбомотором.