Минфин объявил о размещении бондов в евро

Министерство финансов России объявило о начале размещения евробондов в евро со сроком погашения семь лет. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По его словам, ориентир ставки доходности составляет 3%, единственным организатором размещения является «ВТБ Капитал».

В последний раз финансовое ведомство размещало бонды в евро в 2013 году. В конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов не исключал, что они вновь могут быть размещены в этой валюте.

В текущем году Минфин уже выходил на международный рынок капитала. В марте ведомство разместило евробонды «Россия-29» объемом $1,5 млрд под 4,625% годовых с погашением в 2029 году и евробонды «Россия-47» на $2,5 млрд под 5,25% годовых с погашением в 2047 году.

Российские эмитенты не выходили на внешний рынок займов с апреля 2018 года. При этом в ноябре они впервые за полгода провели три сделки. Так, «Газпром» разместил евробонды на €1 млрд, энергетическая компания «Русгидро» разместила выпуск на 15 млрд рублей и на 1,5 млрд китайских юаней.

Нынешнее размещение евробондов проходит на фоне роста доходности российских госбумаг, волатильности рынков и обострения геополитической напряженности, передает RNS.

В начале ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings усомнилось в том, что украинская компания «Нафтогаз» сможет получить деньги с российского «Газпрома» в рамках решения Стокгольмского арбитража. Эксперты агентства с учетом этого фактора присвоили евробондам «Нафтогаза» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-», означающий, что на настоящий момент обязательства выполняются, однако перспективы сомнительны и рейтинг восстановления активов «RR4».