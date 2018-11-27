Владимир Машков возродит спектакль «Матросская тишина»

В «Табакерке» планируют возродить легендарный спектакль «Матросская тишина» с Владимиром Машковым. Об этом в интервью «Известиям» рассказал сам народный артист, который весной этого года стал худруком театра. Также в «Табакерке» готовится еще одна премьера с участием Владимира Машкова.

— Скоро у нас будет премьера с моим участием. А еще я надеюсь, что в следующем году возродится наш спектакль «Матросская тишина», — сообщил народный артист.

Спектакль по пьесе Александра Галича «Матросская тишина» Олег Табаков впервые поставил в 1990 году. Некогда в нем блистали Евгений Миронов, Сергей Безруков, Михаил Хомяков, Андрей Смоляков, Марина Зудина, Сергей Беляев, Сергей Газаров и Марианна Шульц. Составы менялись, но главную роль Абрама Шварца играл Владимир Машков.

Сейчас в «Табакерке» идет модернизация всех сцен, закончен ремонт в театральной школе Олега Табакова.

— Мы многое делаем для того, чтобы связать нашу школу с театром-студией и новой большой сценой на Сухаревке, — отметил Владимир Машков. — Параллельно идет обсуждение идей по репертуару и, конечно, подготовка к следующему году, которой провозглашен Годом театра. Мы делаем всё для того, чтобы уделить максимальное внимание зрителю.

Худрук рассчитывает, что новая сцена на Сухаревке откроется в декабре.