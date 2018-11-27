Испания закроет все атомные станции к 2028 году

Власти Испании собираются к 2028 полностью отказаться от ядерной энергии и остановить работу всех атомных электростанций. Об этом информирует телерадиокомпания Deutsche Welle.

Помимо этого, в соответствии с рекомендациями Евросоюза в королевстве к 2020 году должны быть закрыты семь из 15 угольных электростанций. Однако скептики указывают, что исключительно возобновляемые источники энергии не смогут обеспечить развитие энергоемких производств и рост числа электромобилей.

Так, на сегодняшний день возобновляемые источники энергии вырабатывают только 38,5% необходимого стране электричества. При этом доля атомных и тепловых электростанций составляет 22% и 39,5% соответственно.

Как сообщил представитель министерства экологических преобразований Испании Хосе Мигель Монкада, последняя АЭС была построена в провинции Гвадалахара еще в 1988 году. После этого власти страны приняли решение отказаться от возведения подобных объектов из-за аварии на Чернобыльской АЭС, хотя в истории Испании не было ни одной серьезной аварии на таких станциях.

В октябре японская энергетическая компания Shikoku Electric Power успешно перезапустила третий реактор японской АЭС «Иката» в западной префектуре Эхиме на острове Сикоку.