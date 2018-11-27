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Сырный кластер в Подмосковье набрал резидентов

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В сырном кластере в Подмосковье появились резиденты. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев во время Молочного форума в Красногорске, сообщает РИАМО.

По словам главы региона, кластер занимает порядка 16 га, подготовительная работа должна завершиться в конце 2018 – первом квартале 2019 года. На территории кластера уже начинают строить заводы.

«Подмосковье сегодня», в свою очередь, напоминает, что глава подмосковного министерства сельского хозяйства Андрей Разин ранее называл сырный кластер одним из самых знаковых проектов молочной отрасли, причем не только региона, но и всей России.

Московская область, по мнению Разина, сможет возглавить первую тройку лидеров по производству сыра в стране. Министр отмечал, что сырные производства создают дополнительный спрос на молоко.

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