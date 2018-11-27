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Хабаровские волонтеры устроили флешмоб «Я могу!»

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В Хабаровске прошел флешмоб «Я могу!», которым волонтеры отметили окончание Года добровольца. Съемки этой акции войдут в клип на песню «Я могу!» Стаса Море и Кирилла Нечаева. Ролик представят в Москве на Всероссийском форуме добровольцев.

Как сказал исполнитель Стас Море, чьи слова приводит ИА «Хабаровский край сегодня», занимаясь волонтерской деятельностью, люди меняют свое мышление, такая работа помогает поверить в себя. А благодарность за дела является серьезным стимулом к жизни.

По словам координатора волонтерского центра «Резерв» Татьяны Мандрыкиной, подобные флешмобы способствуют общению добровольцев между собой, поскольку чаще всего они заняты работой в совершенно разных местах: детских домах, школах и больницах.

Агентство отмечает, что Хабаровск стал одним из шести городов России, где прошла подобная акция, посвященная завершению Года добровольца в России.

Проект «Я могу!» начинался в Санкт-Петербурге. Общий танцевальный флешмоб состоится в Москве 4 декабря. В глобальной акции примут участие активисты из каждого города, где проходило подобное мероприятие.

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