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В Малайзии рассказали об отношениях короля с «Мисс Москвой»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Король Малайзии Мухаммад V более года регулярно приезжал в Россию, чтобы навестить свою невесту Оксану Воеводину — обладательницу титула «Мисс Москва» 2015 года. Об этом рассказали источники в администрации королевского дворца Истана Негара, сообщает «РИА Новости»

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Церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве 22 ноября. На столах не было алкоголя, а вся еда была халяльной.

По словам источника, Воеводина приняла ислам. Вместе с тем собеседник агентства отказался комментировать ее будущий статус, отметив лишь, что этот вопрос будет решаться самим королем и Советом правителей. 

«Пока супруга короля получит ненаследственный почетный титул «Датин», который автоматически дается супруге высокопоставленного гражданина Малайзии, имеющего почетные титулы, вне зависимости от происхождения», — пояснил он.

Король Мухаммад V взошел на престол в 2016 году. Он является наследственным султаном штата Келантан. Мухаммад V уже был женат, но до свадьбы с россиянкой был в разводе более 10 лет.

По малазийской конституции, должность главы государства — Верховного правителя, или короля, является выборной. Он избирается раз в пять лет Советом правителей, куда входят султаны основных штатов страны. 

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