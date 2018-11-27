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Проезд в общественном транспорте подорожает в Калининграде

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Стоимость проезда в общественном транспорте Калининграда повысится с 1 декабря. О грядущем увеличении цен сообщили в мэрии.

По данным администрации, билет в автобусе подорожает с 20 до 24 рублей, за поездку на маршрутке придется платить 26 рублей вместо прежних 22. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Начальник дорожно-транспортного управления мэрии Олег Кутин уточнил, что окончательное решение по стоимости проезда будет принято в ближайшее время, однако сообщается, что проезд подорожает с 1 декабря.

Перевозчики попросили об увеличении стоимости проезда в сентябре. Они считают, что обоснованная стоимость проезда находится в пределах 28–32 рублей.

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