Жительницу Вологды осудили за гибель дочери при падении из окна

В Вологде вынесен приговор в отношении женщины, чья пятилетняя дочь погибла при падении из окна. Ее направили на исправительные работы.

По данным следствия, женщина уложила дочь спать на кухне. В соседней комнате она оставила открытое окно. Затем мать ушла спать, при этом в правоохранительных органах уточняют, что женщина находилась в пьяном состоянии. Рано утром на следующий день пятилетняя девочка выпала из раскрытого окна. При падении с высоты девятого этажа ребенок получил смертельные травмы, сообщает ИА FlashNord.

Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности. Она приговорена к году исправительных работ с испытательным сроком два года.