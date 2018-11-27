Прямой эфир

Жительницу Вологды осудили за гибель дочери при падении из окна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вологде вынесен приговор в отношении женщины, чья пятилетняя дочь погибла при падении из окна. Ее направили на исправительные работы.

По данным следствия, женщина уложила дочь спать на кухне. В соседней комнате она оставила открытое окно. Затем мать ушла спать, при этом в правоохранительных органах уточняют, что женщина находилась в пьяном состоянии. Рано утром на следующий день пятилетняя девочка выпала из раскрытого окна. При падении с высоты девятого этажа ребенок получил смертельные травмы, сообщает ИА FlashNord.

Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности. Она приговорена к году исправительных работ с испытательным сроком два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В индонезийском парке аттракционов люди выпали из колеса обозрения
Женщина с 13-летним сыном выпали из окна многоэтажки в Тольятти

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017