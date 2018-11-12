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Женщина с 13-летним сыном выпали из окна многоэтажки в Тольятти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Женщина и ее 13-летний сын выпали из окна девятого этажа в жилом доме города Тольятти. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело, информирует 12 ноября пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 ноября около 21:30 по местному времени (20:30 мск) в доме, расположенном по бульвару Космонавтов.

«Выпала женщина, 1988 года рождения, со своим сыном, 2005 года рождения. При падении они получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении на сайте следственного управления.

При этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что подросток болел ДЦП. Собеседник агентства также уточнил, что женщина оставила предсмертную записку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Следователи собираются проверить работу органов системы профилактики, опеки и попечительства.

В ночь на 3 ноября пациент Боткинской больницы в Москве, доставленный в реанимацию после тяжелого заболевания, выпал из окна корпуса. Мужчина скончался от полученных травм.

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