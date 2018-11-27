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Счетная палата Алтайского края проверит курортные сборы в Белокурихе

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Председатель алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко поручил комитету по бюджету и налогам дать оценку региональному закону о курортном сборе, который собирали в Белокурихе в рамках федерального эксперимента.

Полученная сумма оказалась в два раза меньше, чем планировалось, — 15,7 млн рублей вместо 35 млн рублей. Счетная палата Алтайского края примет участие в проверке, информирует altapress.ru.

Курортный сбор был объявлен в качестве эксперимента в мае 2018 года в Ставропольском и Алтайском краях, позже к ним добавились города Кубани. Взнос платят совершеннолетние, проживающие в объектах размещения двое суток и более. Сумма может варьироваться от 100 до 50 рублей в день. В Белокурихе за сутки пребывания турист платит 30 рублей.

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