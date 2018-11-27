Автомобиль наехал на группу пешеходов в Нью-Йорке

Водитель автомобиля наехал на пешеходов в нью-йоркском районе Манхэттен, один человек погиб, шестеро пострадали. Авария произошла в квартале Чайнатаун.

В полиции сообщают, что наезд не был совершен преднамеренно. Речь не идет о действиях террориста. По предварительным оценкам, водитель совершал параллельную парковку и не справился с управлением. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.