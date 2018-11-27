Россияне назвали лучшие города для переезда

250 тысяч россиян из крупных городов решили, где лучше живется. Каждый населенный пункт оценивали: по развитию культуры, по уровню образования, по качеству медобслуживания, по состоянию ЖКХ и дорог. Рейтинг составил Финансовый университет при правительстве России.

Самый высокий уровень жизни, по данным опросов, в Тюмени. Серебро у Грозного. Третье место досталось Москве.