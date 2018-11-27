Эксперты рассказали о выгоде Порошенко от введения военного положения

Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на 30 дней. Причиной стал инцидент в Керченском проливе. Эксперты считают, что это была срежиссированная провокация.

По мнению политологов, предстоящее введение военного положения позволит Порошенко перенести предвыборную кампанию на более поздние сроки. И лишить оппонентов по президентской гонке вести собственную агитацию.